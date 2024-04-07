Колишній глава Білого дому вже впливає на вибір своєї країни.

У разі переобрання Дональда Трампа президентом США американська дипломатія "порве з інтернаціоналістичною спадщиною", яку поділяють усі сторони. Не чекаючи виборів 5 листопада, колишній глава Білого дому вже впливає на вибір своєї країни. Про це у своїй статті для Le Monde пише письменник і журналіст Жиль Парі.

Він нагадує, що у лютому Трамп знову підірвав основи НАТО, заявивши, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-яку країну-члена, яка не виконує свої фінансові зобов’язання перед Альянсом. Це відмова від 5 статті альянсу, яка передбачає, що напад на одну країну НАТО є нападом на всіх його членів.

"Мовчання з боку республіканців свідчить про те, що колишній президент зараз повністю задавив ідеї "Великої Старої Партії" щодо дипломатії та стратегії. Переконлива поразка його останнього суперника на президентських праймериз Ніккі Гейлі також підтверджує це", - йдеться у матеріалі.

Парі зазначає, що колишня посол США в ООН була головним захисником традиційної республіканської зовнішньої політики до того, як на сцену увірвався Трамп, і саме з його ініціативи схвалена Сенатом багатомільярдна військова допомога Україні досі заблокована в Палаті представників.

"Однак у республіканському таборі не всі невизначеності вдалося вирішити. Головне – це відмова Трампа сформулювати справжню зовнішню політику поза його платформерними тирадами. Вони представляють його як єдиний оплот проти третьої світової війни, здатний врегулювати конфлікт в Україні за день, засуджуючи при цьому "весь глобалістський неоконсервативний істеблішмент", - зазначає автор.

Дональд Трамп - останні новини

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За його словами, повернення Трампа в Білий дім не стане проблемою для Києва.

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