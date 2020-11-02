Київський тервиборчком очікує протоколи про результати голосування на виборах 25 жовтня від останньої районної виборчої комісії - Святошинської.

Перші дані підрахунку голосів на виборах мера столиці і Київради будуть оприлюднені завтра.

Читайте такожРезультати місцевих виборів в Україні: дані ЦВК (оновлюється)Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова.

За її інформацією, на сьогоднішній ранок протоколи до міської комісії здали всі райони, крім Святошинського.

«Здали протоколи 9 територіальних виборчих комісій. На сьогодні на 14.00 заявила свій приїзд 10-та ТВК. Це Святошинська, яка включає в себе 10-й та 11-й виборчі округи. Всі інші вже здали (протоколи) раніше», - сказала Королькова.

Вона зазначила, що протоколи Шевченківської, Деснянської та Голосіївського ТВК повернули членам комісій на уточнення. Вже уточнені надійшли протоколи від Подільської ТВК.

«По готовності документів, які опрацьовує міська виборча комісія, визначається рішення про взяття відомостей до протоколу. Це значить, що остаточні дані підуть у підсумки зі встановлення результатів голосування. Таких районів вже три, які здалися без уточнень: Печерський - округ №8, Дніпровський – 5-й та 6-й округи, Дарницький –округ №2», - уточнила Королькова.

При цьому голова КМТВК анонсувала на завтра оприлюднення перших даних поточного підрахунку голосів виборців.

«Всі дані по цифрах будуть оголошені завтра заступником голови Київської міської територіальної виборчої комісії Миколою Ніловим. Він веде поточний підрахунок, і проміжні дані всіх протоколів, які затверджено, будуть оприлюднені завтра о 13.00», - сказала Королькова.

Результати місцевих виборів в Україні

25 жовтня у Києві відбулися вибори депутатів Київради та міського голови.

Результати виборів мають бути встановлені до 6 листопада.

Згідно з даними екзит-полу, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг», на виборах мера Києва за чинного міського голову Віталія Кличка проголосували 47,5% виборців, за кандидата від «Опозиційної платформи – За життя» Олександра Попова – 8,6%, за кандидата від партії «Голос» Сергія Притулу – 8,3%, за кандидата від партії «Слуга народу» Ірину Верещук – 8,0%.

Крім того, за інформацією соціологів, на виборах до Київради за партію «УДАР» проголосували 21,3% виборців, за партію «Євросолідарність» – 18,0%, партію «Слуга народу» - 9,5%, партію «Голос» - 7,2%, партію Олександра Омельченка «Єдність» – 6,8%, партію «Опозиційна платформа - За життя» – 6,7%, за партію «Батьківщина» – 6,6%.

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Автор: Інна Андаліцька