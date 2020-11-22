В Україні 22 листопада відбувається другий тур місцевих виборів / фото УНІАН, Віктор Ковальчук
Станом на 13:00 середня явка виборців на повторних виборах міських голів в 11 містах становила майже 13 %.
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Про це повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії.
У ЦВК зауважують, що ці відомості не мають офіційний характер, оскільки надходять до від територіальних виборчих комісій будь-якими засобами звʼязку, зокрема телефоном або електронною поштою.
Місцеві вибори-2020 в Україні: другий тур
- Сьогодні, 22 листопада, в Україні проходить другий тур виборів міського голови в 11 містах та депутатів до 47 місцевих рад.
- Мерів обирають у Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Слов’янську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Львові, Дрогобичі (Львівська область), Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах.
- Результати голосування мають бути встановлені до 27 листопада включно.
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