Наразі розрив між двома кандидатами мінімальний.

На виборах міського голови міста Рівне, за попередніми даними, перемагає Віктор Шакирзян ("Рівне разом").

Про це свідчать результати опитування компанії "Социс".

Він набирає 50,94% голосів виборців. Його опонент з "Європейської солідарності" Олександр Третяк набирає, за даними екзит-полу, 46,03%. Трохи більше 3% мешканців Рівного, за даними "Соцису", зіпсували свої бюлетені.

Читайте такожВибори мерів Львова, Дніпра та інших міст: результати екзит-полів після другого туру 22 листопада (оновлюється)

У першому турі Шакирзян отримав майже 20% голосів рівненських виборців, а його опонент Третяк - майже 17%.

Місцеві вибори в Україні: другий тур

22 листопада другий тур виборів пройшов у 11 містах України: Львові, Бердянську (Запорізька область), Дніпрі, Дрогобичі (Львівська область), Полтаві, Миколаєві, Слов'янську (Донецька область), Нікополі (Дніпропетровська область), Рівному, Ужгороді, (Закарпатська область), Черкасах.

Крім того, в 15 регіонах пройшло повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 3 депутатів - у 2 міських ради, 20 депутатів - в 13 селищних рад, 43 депутатів - в 32 сільради.

Результати голосування мають бути встановлені до 27 листопада включно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован