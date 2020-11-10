Чинний мер Геннадій Труханов буде змагатися з кандидатом від ОПЗЖ Миколою Скориком.

Український політолог і журналіст Кирило Сазонов на своїй сторінці у Facebook зазначив, що вибори мера в Одесі, ймовірно, будуть одними з найжорсткіших.

«У правому куті рингу - чинний мер Геннадій Труханов. У лівому - Микола Скорик, він же Коля-блок, він же кандидат від ОПЗЖ. Який просто зараз на всіх парах летить у прірву. Швидше за все, вихід у другий тур став повною несподіванкою для господарів Скорика (Льовочкін і компанія), тому що ані виразної стратегії, ані презентованого кейсу конкретних результатів в Одесі не спостерігається. Крім сумовитого гундежу на ватні теми (Російська мова тощо) Микола Скорик надати не може. Найцікавіше, що навіть експлуатація цих тем у виконанні Скорика виглядає, м'яко кажучи, непереконливою. Тому що вплинути на що б то не було він не може», - написав він у своєму пості.

За словами Кирила Сазонова, професійні здібності Миколи Скорика як менеджера проявилися під час керівництва "Імексбанком»:

"Коли він збанкрутував його, просто обікравши тисячі пенсіонерів, що зберігали там свої заощадження. І які напевно пригадають йому це, отримавши в руки бюлетень".

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Автор: УНІАН