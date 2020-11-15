Під час голосування 25 жовтня по всій Україні станом на 12:00 явка становила 13,5%.

За даними спостерігачів громадянської мережі ОПОРА, станом на 12:00 явка під час повторних виборів міських голів у семи містах становить 8,6%.

Про це повідомляється на сайті ОПОРИ.

Читайте такожВибори в Україні: на дільницях не вистачає скриньок та кабінок для голосуванняЗазначається, що під час голосування 25 жовтня по всій Україні станом на 12:00 явка становила 13,5%.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

Окрім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.

Другий тур місцевих виборів 15 листопада

Другий тур виборів, який проходить сьогодні, не стали скасовувати навіть попри карантин вихідного дня, що почав діяти в суботу, 14 листопада.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

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Автор: Антоніна Доломанжи