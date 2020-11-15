За даними спостерігачів громадянської мережі ОПОРА, станом на 12:00 явка під час повторних виборів міських голів у семи містах становить 8,6%.
Про це повідомляється на сайті ОПОРИ.
Читайте такожВибори в Україні: на дільницях не вистачає скриньок та кабінок для голосуванняЗазначається, що під час голосування 25 жовтня по всій Україні станом на 12:00 явка становила 13,5%.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, другий тур виборів міських голів проходить у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).
Окрім того, у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах проходить повторне голосування з виборів депутатів 46 місцевих рад.
Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада включно.
Другий тур місцевих виборів 15 листопада
- Другий тур виборів, який проходить сьогодні, не стали скасовувати навіть попри карантин вихідного дня, що почав діяти в суботу, 14 листопада.
- Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.
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