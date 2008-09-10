Україна пропонує ЄС в жовтні поговорити про візи

Київ. 10 вересня. УНІАН. Україна запропонувала ЄС в середині жовтня провести чергове засідання спільного візового комітету з питань імплементації угоди про спрощення візового режиму з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

Він зазначив, що під час ХІІ саміту «Україна-ЄС», який відбувся вчора в Парижі, українська сторона звернула увагу на проблеми, з якими стикаються українські громадяни під час оформлення віз до країн ЄС.

Зокрема, українська сторона передала документ, в якому навела конкретні випадки і системні порушення, які відбуваються в плані імплементації угоди про спрощений порядок видачі віз.

«Ми запропонували вже в середині жовтні провести чергове засідання спільного візового комітету, обговорити це питання і вжити заходів для усунення недоліків», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Угода про спрощення візового режиму між Україною і ЄС була підписана 18 червня 2007 року в Люксембурзі.

28 серпня 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив уряду підготувати пропозиції щодо забезпечення принципу взаємності у регулюванні режиму взаємних поїздок громадян України та держав-членів ЄС.

Заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, коментуючи цей Указ Президента, констатував, що сьогодні не працює базовий принцип міжнародного права – взаємність – у регулюванні візового режиму між Україною та ЄС. Він навів статистичні дані, відповідно до яких в’їзд на територію України громадян країн ЄС у два рази збільшився, у той час як кількість українців, які виїжджають за кордон, зменшується.

За словами заступника глави Секретаріату Президента, викликає тривогу також те, як оформлюються візи для українців у деяких посольствах країн ЄС.