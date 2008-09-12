В 2 кварталі-2008 зафіксовано рекорд дефіциту платіжного балансу ЄС
16:10, 12 вересня 2008Новини ЄС
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Попередні оцінки Євростату
Брюссель. 12 вересня. УНІАН. За попередніми оцінками, дефіцит поточного балансу всіх країн-членів ЄС (ЄС-27) в ІІ-му кварталі 2008 року сягнув рекордної позначки в 36,3 млрд. євро.
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
У другому кварталі 2007 року дефіцит поточного балансу становив 18,1 млрд. євро, в першому кварталі 2008 року – 26,5 млрд. євро.
Водночас, за даними Євростату, в IІ-му кварталі 2007 року позитивне сальдо торгівлі послугами становило 17,4 млрд. євро.
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