В 2 кварталі-2008 зафіксовано рекорд дефіциту платіжного балансу ЄС

Брюссель. 12 вересня. УНІАН. За попередніми оцінками, дефіцит поточного балансу всіх країн-членів ЄС (ЄС-27) в ІІ-му кварталі 2008 року сягнув рекордної позначки в 36,3 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У другому кварталі 2007 року дефіцит поточного балансу становив 18,1 млрд. євро, в першому кварталі 2008 року – 26,5 млрд. євро.

Водночас, за даними Євростату, в IІ-му кварталі 2007 року позитивне сальдо торгівлі послугами становило 17,4 млрд. євро.