В Брюсселі розпочнеться дводенне засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС

В ході дводенного засідння міністри планують обговорити хід переговорів в рамках Дохійського ранду СОТ, ситуацію в Зімбабве, Грузії та в країнах Західних Балкан. В рамках засідання Ради також відбудеться засідання Трійки ЄС - Туреччина, Трійки ЄС - Африканський Союз, Трійки ЄС - Форум островів Тихого океану, засідання Рад співробітництва ЄС - Казахстан та ЄС - Узбекистан.