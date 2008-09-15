Закордон нам допоможе

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Скандинавські країни та Польща готові допомогти Україні у виконанні вимог для переходу на безвізовий режим з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив журналістам пізно ввечері 14 вересня міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

“Серед чутливих тем ми обговорювали енергетичні, візові питання та питання взаємодії в галузі зовнішньої політики. Це якраз ті моменти, які для нас є надзвичайно важливими”, - сказав він.

За словами міністра, після Паризького самміту Україна-ЄС, Києву потрібно чітко зрозуміти, які критерії Україна повинна виконати для того, щоб заявити про готовність до переходу до безвізового режиму з ЄС.

“Деякі з колег прямо сказали, що готові поділитися своїм досвідом, допомогти, щоб ми не робили їх помилок. І ми це сприймаємо як величезну нам допомогу. Ми не будемо іти по хибному шляху, а будемо йти по такому, якій приведе нас до результату”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також висловив переконання в тому, що довгостроковість цілі переходу на безвізовий режим з ЄС, як це записано у підсумкових документах самміту, залежить виключно від Україні.

“Чим швидше Україна буде готова до виконання цих критеріїв, тим швидше безвізовий режим буде реальністю. Отже все залежить від нас. Якщо ми зробимо це за рік – за рік, за два – за два, за чотири – за чотири. Тобто двогостроковість – це не десятиріччя”, - наголосив міністр.

Він також зазначив, що вже у жовтні має відбутися перше засідання експертів України т а ЄС для розробки критеріїв, що їх має виконати Україна для отримання безвізового режиму з Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня у Парижі відбувся 12-й самміт Україна-ЄС, в ході якого було досягнуто рішення про те, що Європейський Союз підпише з Україною угоду про асоціацію, визнає Україну європейською країною, яка розділяє з ЄС спільні європейські цінності та розпочне діалог по безвізовому режиму.

У Брюсселі В.ОГРИЗКО зустрічався з міністрами закордонних справ країн групи NB6: Швеції, Данії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії та Польщі.