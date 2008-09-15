ЄС наполягає на міжнародному розслідуванні подій в Грузії

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. ЄС продовжує настоювати на проведенні міжнародного розслідування подій в Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції міністр закордонних справ головуючої в ЄС Франції Бернар КУШНЕР.

“Потрібно провести міжнародне розслідування”, - сказав він.

Відповідне рішення Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС міститься і в ухвалених сьогодні під час засідання висновках стосовно Грузії.

Водночас, ніяких деталей щодо того, хто міг би провести таке розслідування та в які терміни не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, ідея проведення незалежного міжнародного розслідування подій в Грузії у серпні цього року була висунута під час неформального засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС в Авіньоні 5-6 вересня цього року.