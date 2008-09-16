Франція хоче тісніших зв`язків ЄС з НАТО

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Французьке президентство хоче більш тісних зв’язків ЄС з НАТО.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”, новий безпековий пакет буде представлений французьким президентством на розгляд керівників країн-членів ЄС на грудневому самміті Євросоюзу, однак певні його пропозиції стали відомими після проведення 15 вересня в Брюсселі конференції з питань безпеки.

Так, військовий представник Франції при ЄС генерал-лейтенант Патрік де РУЗЬЕ заявив, що на сьогодні численні положення діючої Європейської політики безпеки та захисту є незадовільними, починаючи від несумісності авіаційних апаратів до політичних зв’язків з НАТО.

Для подолання цих проблем, Франція, зокрема, в своєму плані передбачає запропонувати створення спільних Євроейських тренінгових курсів за моделлю програми Erasmus, що існує для обміну студентами між цивільними університетами.

Крім того, Франція сподівається добитися підтримки створенню Європейського коледжу безпеки та оборони, а також підвищенню рівня сумісності авіаційної продукції Європи та розвиток французько-британської вертолітної ініціативи.

Франція також виступає за створення групи високого рівня між ЄС та НАТО для більш тісної співпраці.