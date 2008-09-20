У Брюсселі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити проекти доповідей Поула Нірупа РАСМУССЕНА (група соціалістичних партій, Данія) щодо хедж-фондів та ЗАТ, Клауса-Хайнера ЛЄНЕ (група народних партій, Німеччина) про прозорість інституційних інвесторів, Маріанн МІККО (група соціалістичних партій, Естонія) про концентрацію та плюралізм в європейських медіа, Міхла ЕБНЕРА (група народних партій, Італія) про ситуацію та перспективи сільського господарства в гірських регіонах, Марії БАДІА І КУТЧЕТ (група соціалістичних партій, Іспанія) про покращення якості освіти вчителів, Доріс ПАК (група народних партій, Німеччина) про Болонський процес та студентську мобільність.