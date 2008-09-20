У Брюсселі розпочнеться пленарне засідання сесії Європарламенту
12:04, 20 вересня 2008Новини ЄС
0 0
В ході засідання депутати планують обговорити проекти доповідей Поула Нірупа РАСМУССЕНА (група соціалістичних партій, Данія) щодо хедж-фондів та ЗАТ, Клауса-Хайнера ЛЄНЕ (група народних партій, Німеччина) про прозорість інституційних інвесторів, Маріанн МІККО (група соціалістичних партій, Естонія) про концентрацію та плюралізм в європейських медіа, Міхла ЕБНЕРА (група народних партій, Італія) про ситуацію та перспективи сільського господарства в гірських регіонах, Марії БАДІА І КУТЧЕТ (група соціалістичних партій, Іспанія) про покращення якості освіти вчителів, Доріс ПАК (група народних партій, Німеччина) про Болонський процес та студентську мобільність.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter