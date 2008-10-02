ПАРЄ схвалила рекомендації по Росії та Грузії

Страсбург. 2 жовтня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає Комітет Міністрів розробити план дій для виходу з російсько-грузинської кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схвалених сьогодні ПАРЄ рекомендація до резолюції щодо наслідків війни між Грузією та Росією.

За проголосували 92 депутати, проти – 29, утрималися – 2.

ПАРЄ, зокрема, закликала Комітет міністрів розробити План дій та вжити конкретних заходів для відповіді на кризу між двома країнами-членами, а також розглянути спеціальні дії для забезпечення повної поваги до взятих на себе зобов’язань країнами-членами.