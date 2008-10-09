Україна та Італія продовжать консультації про ПДЧ

Рим. 9 жовтня. УНІАН. Україна й Італія домовилися продовжити консультації щодо можливості приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО у грудні

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Римі повідомив журналістам міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

«Сторони домовилися, що ці консультації будуть продовжені, і не виключено, що на найвищому рівні, знову», - зокрема, сказав він, додавши, що Україна рухається до отримання ПДЧ, і що в цьому напрямку за два місяці ще відбудеться дуже багато подій.

«Грудень незабаром, але наш рух до НАТО залишається головним і об’єктивним чинником нашої зовнішньої політики і необхідністю для забезпечення безпеки нашої держави», - зазначив міністр.

За його словами, учора на переговорах між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ сторони ще раз засвідчили, що Україна рухається вірним шляхом.

Зазначивши, що під час учорашніх переговорів лідери двох країн обговорили питання безпеки у Європі, зокрема, після подій у Грузії, в широкому концептуальному плані, В.ОГРИЗКО підкреслив: «Безумовно, є розуміння, що Україна є частиною європейського співтовариства, що вона є об’єктивною частиною сім’ї європейських народів».

Разом з тим, відповідаючи на запитання УНІАН, чи можна сказати, що на сьогодні Італія однозначно не пообіцяла своєї підтримки надання Україні ПДЧ у грудні, В.ОГРИЗКО зазначив: «Італія ніяким чином не говорила, що вона буде опозиціонувати цьому процесу, і моє особисте переконання, що якщо консенсус з цього приводу буде досягнуто, то Італія, безумовно, не скаже «ні».

Водночас міністр підкреслив, що незалежно від рішення щодо надання Україні ПДЧ на грудневій зустрічі міністрів закордонних справ країн – членів НАТО, на яке впливають безліч чинників, просування України до НАТО буде продовжено. А Італія, за його словами, належить до кола прихильників української європейської і євроатлантичної інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент Італії Джорджіо НАПОЛІТАНО підтримав Україну в її прагненні приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО в грудні на саміті країн-членів Альянсу. Про це Дж.НАПОЛІТАНО повідомив на зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.

На саміті НАТО в Бухаресті у квітні 2008 року було ухвалене рішення про те, що перша оцінка готовності України і Грузії до приєднання до ПДЧ в НАТО буде дана міністрами закордонних справ країн НАТО у грудні в Брюсселі.

2 жовтня федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ на прес-конференції у Санкт-Петербурзі заявила, що час для приєднання Грузії і України до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО ще не настав.