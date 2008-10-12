Баррозу очікує відповіді єврозони на фінансову кризу
Потрібна координація зусиль
Брюссель. 12 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ сподівається, що сьогоднішній самміт лідерів країн єврозони знайде потрібну відповідь на фінансову кризу.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Єврокомісії, про це він заявив сьогодні перед початком самміту.
“Я дуже сподіваюсь, що ми зробимо значний крок вперед, погодивши чітку відповідь з боку єврозони на поточну кризу”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.
Він зазначив, що Єврокомісія вже давно закликала поглибити координацію економічної політики в єврозоні, а зараз рівень координації має бути дуже суттєвим, щоб розв’язати проблеми, поставлені кризою.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Парижі відбувається самміт лідерів країн-членів зони євро. Головна мета самміту – виробити спільні кроки для реагування на поточну фінансову кризу, що охопила світ.
До зони євро з 1 січня 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Кіпр та Мальта.