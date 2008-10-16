ЄС хоче розвитку демократії в східних країнах-сусідах

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. ЄС наголошує на своїй відданості намірам розвитку демократії та модернізації економіки в східних країнах-сусідах.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схвалених сьогодні на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) висновках.

“Європейська Рада в цьому контексті підкреслює важливість результатів самміту ЄС-Україна в Парижі, а також закликає до посилення відносин між Європейським Союзом та Молдовою і Грузією”, - зазначається у фінальному документі засідання Ради.

У документі також доручається Раді ЄС здійснити перший аналіз пропозицій щодо розвитку “східного партнерства”, які Єврокомісія має представити у листопаді цього року.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року Європейська Рада схвалила ініціативу Польщі та Швеції щодо так званого “Східного партнерства”, яке передбачає посилення розвитку відносин між ЄС та його східними країнами-сусідами.

На самміті ЄС-Україна в Парижі було схвалено рішення, що нова двостороння угода носитиме назву угоди про асоціацію, рішення про початок діалогу на рівні експертів щодо переходу до безвізового режиму, як довгострокової перспективи, а також було визнано Україну європейською країною, яка розділяє з ЄС спільні європейські цінності.