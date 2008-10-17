У серпні сальдо зовнішньої торгівлі в Європі було негативним

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. За попередніми оцінками, у серпні 2008 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становитиме 9,3 млрд. євро, негативне сальдо зовнішньої торгівлі всіх 27-ти країн-членів ЄС (ЄС-27) становитиме 27,2 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У серпні 2007 року в зоні євро було позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в 1,5 млрд. євро. У липні 2008 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі країн зони євро становило 2,0 млрд. євро проти позитивного сальдо в 5,3 млрд. євро у липні-2007.

В ЄС-27 у серпні 2007 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі становило 16,1 млрд. євро. У липні-2008 баланс становив -21,5 млрд. євро проти -13,3 млрд.євро у липні-2007.

В 2007 році в єврозоні було позитивне сальдо торгівлі в 28,3 млрд. євро, в ЄС-27 – негативне в 185,7 млрд. євро.