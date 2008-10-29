Ющенко хоче оптимізувати відносини регіонів України та Польщі

Донецьк. 29 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за оптимізацію відносин між регіонами України та Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Донецьку на 9-му економічному форумі «Україна – Польща».

«Головне, в чому я переконаний – найефективніший контакт відбувається на рівні місцевої влади, на рівні бізнесу, - підкреслив Президент, - тому дуже важливо, що і з польської, і з української сторони в нас (на форумі – УНІАН) запрошені місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування та бізнесу». За словами В.ЮЩЕНКА, «це найближчий контакт, який потрібний для організації бізнесу».

Він висловив надію, що після сьогоднішнього форуму в його учасників «в записниках з`являться прямі телефони, прямі контакти між бізнесом і владою, зокрема».

«Я прихильник оптимізації міжрегіональних відносин. Я впевнений, що ніхто так не розкриє перспективи економічного співробітництва, як місцева влада», - заявив В.ЮЩЕНКО. На його думку, «кожен голова районної або обласної адміністрації, мер міста має свій розпорядок дня з організації інвестицій та співпраці на зовнішньому ринку». Президент зазначив, що «дуже важливо, щоб цими планами ви поділилися сьогодні з нашими польськими колегами».

«Я абсолютно вітаю ті пропозиції, які стосувалися укладення меморандумів, зокрема, між українською владою та бізнесом, у тому числі й польським бізнесом. Щоб у нас був напрацьований канал зв`язку», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що сьогодні залишається багато питань щодо власності, землі, реєстрації проектів, які «знаходяться в компетенції місцевої влади», «тому немає нічого важливішого для цих відносин, ніж довіра й пряме знайомство».

«Ми виступаємо за те, щоб такого роду відносини носили регулярний характер». – підкреслив Президент. За його словами, в реалізації спільних планів «безумовно, значну роль відіграватиме діалог на центральному рівні, але не менш важливу роль відіграватимуть відносини по горизонталі».

«Мені здається, було б великим досягненням нашого сьогоднішнього форуму, якби ми вийшли на формат регіональної співпраці, якби ми вийшли на формат регулярної щоквартальної зустрічі міністрів економіки, голів обласних адміністрацій, бізнесу як з однієї, так і з іншої сторони», - акцентував В.ЮЩЕНКО. Він підкреслив, що потрібно розширювати географію українсько-польської співпраці: «Я впевнений, що нам потрібно розширювати цю географію, працювати не тільки в маленькому прикордонному просторі, а об`єднати ті регіони, які до цього, можливо, такого діалогу не знали».

«Ми готові надати наш національний виставковий центр для польської виставки в зручний час для того, щоб ми отримали більш повне уявлення про польську економіку. Ми готові розглядати ініціативи щодо регіональних виставок», - зауважив Президент.