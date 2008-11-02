У Брюсселі відбудеться засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту

20:44, 02 листопада 2008
Новини ЄС
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Комітет планує провести дискусію з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ. Комітет також проведе дискусії з комісаром ЄС з питань розширення Оллі РЕНОМ та комісаром ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Бенітою ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР. 

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