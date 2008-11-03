Ступка отримав нагороду Римського кінофестивалю

Київ. 2 листопада. УНІАН. Відомого українського актора Богдана СТУПКУ визнано найкращим актором за підсумками III Міжнародного римського кінофестивалю.

Статуетку імператора Марка Аврелія - традиційний приз Міжнародного римського кінофестивалю – Б.СТУПКА одержав за ”Найкращу чоловічу роль” у фільмі польського режисера Кшиштофа ЗАННУССІ ”Серце на долоні”.

У цій картині, яка найближчим часом вийде в прокат і в Україні, Б.СТУПКА зіграв немолодого польського олігарха, який потребує операції з пересадки серця, передає НТВ.

Приз глядацьких симпатій завоювала італійська стрічка ”Резолюція 819”, присвячена судовому переслідуванню Радована КАРАДЖИЧА і Ратко МЛАДІЧА. Гран-прі фестивалю дістався ”Опіумній війні” - фільму про життя Афганістані, яке пізнає американський пілот, який дивом урятувався від загибелі.

”Найкращою актрисою” названа Донателла ФІНОККЬЯРО, жінка-мафіозі, що зіграла в італійській картині ”Джентльмени”. Почесний ”Марк Аврелій” за внесок у кіномистецтво урочисто вручений іконі італійського кіно Джині ЛОЛЛОБРИДЖИДІ.