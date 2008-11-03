ЄК прогнозує уповільнення економічного зростання

Брюссель. 3 листопада. УНІАН. Єврокомісія прогнозує уповільнення економічного зростання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з економічних та монетарних справ Йоакін АЛМУНЬЯ, представляючи традиційний осінній прогноз Єврокомісії.

“Економічний горизонт зараз суттєво затьмарений, оскільки економіка Євросоюзу вражена фінансовою кризою, яка поглибилася восени та суттєво вразила довіру бізнесу і споживачів”, - сказав комісар.

Згідно з прогнозом Єврокомісії, в 2008 році ВВП в ЄС-27 зросте лише на 1,4%, або вдвічі менше, ніж в 2007 році. При цьому, комісія прогнозує, що в 2009 році також спостерігатиметься уповільнення зростання до 0,2%, а відновлення спостерігатиметься лише в 2010 році, коли зростання ВВП може сягнути 1,1%. При цьому в єврозоні передбачається, що зростання ВВП у 2008 році становитиме 1,2%, в 2009 році – 0,1%, в 2010 році – 0,9%.

Водночас, комісар ЄС зазначив, що на сьогодні важко сказати, наскільки цей прогноз буде точним.

“Дуже великий рівень невпевненості через таку серйозну фінансову кризу. У нас немає досвіду прогнозування в умовах фінансової кризи такої сили”, - сказав комісар.

Як повідомляв УНІАН, В 2007 році ВВП в країнах зони євро зріс на 2,7%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 2,9%.

З 1 січня 2008 року, до зони євро належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.

Єврокомісія оприлюднює свої прогнози 4 рази на рік, при цьому восени та навесні – повні прогнози, зимою та на початку вересня – попередні прогнози, основані на даних, отриманих від 7 найбільших економік Європи.

Прогнози містять дані про економічне зростання, інфляцію, зайнятість, борги і бюджетні дефіцити.