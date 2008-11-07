Депутати ЄС та Ірану хочуть створити представництво ЄС в Тегерані

Брюссель. 7 листтопада. УНІАН. Депутати Європарламенту та парламенту Ірану виступають за створення представництва ЄС в цій країні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, до такого висновку депутати прийшли в ході дводенної зустрічі в Брюсселі.

На переконання депутатів, створенняя представництва ЄС в Тегерані сприятиме покращенню відносин між цією країною та Європейським Союзом.

В ході зустрічі депутати також обговорили питання регіональної стабільності, ядерного роззброєння та нерозповсюдження.