Депутати ЄС та Ірану хочуть створити представництво ЄС в Тегерані
14:54, 07 листопада 2008Новини ЄС
0
Для покращення двосторонніх відносин
Брюссель. 7 листтопада. УНІАН. Депутати Європарламенту та парламенту Ірану виступають за створення представництва ЄС в цій країні.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, до такого висновку депутати прийшли в ході дводенної зустрічі в Брюсселі.
На переконання депутатів, створенняя представництва ЄС в Тегерані сприятиме покращенню відносин між цією країною та Європейським Союзом.
В ході зустрічі депутати також обговорили питання регіональної стабільності, ядерного роззброєння та нерозповсюдження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter