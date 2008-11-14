Росія готова ”вкалувати” над новою угодою з ЄС

Ніцца. 14 листопада. УНІАН. Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Франції Ніколя САРКОЗІ та Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ не прогнозують, коли можуть бути завершені переговори про нову базову угоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції по завершенню самміту ЄС-Росія в Ніцці.

«Рішення про продовження переговорів тільки що прийнято», - зазначив Ж.БАРРОЗУ, додавши, що переговори будуть дуже складними з точки зору масштабності.

Д.МЕДВЕДЄВ, у свою чергу, зазначив, що Росія не була прихильником позиції про призупинення переговорів, однак це сталося.

«Зараз ця пауза подолана», - зазначив російський Президент.

Він висловився за те, що нова угода має бути змістовною і «жорсткою за структурою». При цьому, Президент Росії зазначив, що чим швидше буде готовий цей документ, тим краще.

«Ми готові вкалувати, як кажуть, постійно», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу французький Президент зазначив, що переговори не призупинялися, а були лише відтерміновані.

«Це дещо юридичне пояснення, але все ж», - сказав він.

«Але я завжди висловлювався за те, щоб діалог тривав, діалог – це не ознака слабкості», - додав Н.САРКОЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) на надзвичаому засіданні вирішив відкласти проведення переговорів з Росією про нову базову угоду до виконання Росією усіх зобов`язань в рамках плану мирного врегулювання ситуації в Грузії.

10 листопада Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС підтримала поновлення переговорів.

Переговори про нову угоду мали розпочатися ще наприкінці 2007 року, однак спочатку були заблоковані Польщею, а потім Литвою. Суперечки були подолані лише у квітні цього року. А перший раунд переговорів відбувся на початку липня. Термін дії нинішньої угоди про партнерство та співробітництво добіг кінця в 2007 році, однак угода передбачає автоматичне продовження до підписання нового документу.