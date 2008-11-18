НАТО продовжить розширення, не зважаючи на Росію
Схеффер не хоче нових розподільчих ліній
Брюссель. 18 листопада. УНІАН. НАТО продовжить політику розширення, незважаючи на опозицію Росії.
Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив у Валенсії Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.
“НАТО продовжить працювати з усіма країнами, які прагнуть приєднатися до Альянсу – на Балканах, в східній Європі та Кавказі”, - сказав він, виступаючи перед депутатами парламентів країн-членів НАТО.
“Чи повинні ми вибирати між гарними відносинами з Росією та подальшим розширенням? Моя відповідь – “ні”, ми не повинні вибирати, жертвувати одним заради іншого. Це б привело до створення нових розподільчих ліній”, - додав Генсек НАТО.
Він також заявив про готовність зустрітися з владою Росії для того, щоб обговорити всі питання, по яких сторони мають різні погляди.
Як повідомляв УНІАН, Росія, зокрема, виступає проти надання ПДЧ для України та Грузії.