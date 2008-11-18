НАТО продовжить розширення, не зважаючи на Росію

Брюссель. 18 листопада. УНІАН. НАТО продовжить політику розширення, незважаючи на опозицію Росії.

Як повідомляє сьогодні AFP, про це заявив у Валенсії Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

“НАТО продовжить працювати з усіма країнами, які прагнуть приєднатися до Альянсу – на Балканах, в східній Європі та Кавказі”, - сказав він, виступаючи перед депутатами парламентів країн-членів НАТО.

“Чи повинні ми вибирати між гарними відносинами з Росією та подальшим розширенням? Моя відповідь – “ні”, ми не повинні вибирати, жертвувати одним заради іншого. Це б привело до створення нових розподільчих ліній”, - додав Генсек НАТО.

Він також заявив про готовність зустрітися з владою Росії для того, щоб обговорити всі питання, по яких сторони мають різні погляди.

Як повідомляв УНІАН, Росія, зокрема, виступає проти надання ПДЧ для України та Грузії.