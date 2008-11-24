Папа Римський вшанував пам’ять жертв Голодомору

Рим. 23 листопада. УНІАН. Папа Римський Бенедикт XVI-ий вшанував пам’ять жертв Голодомору.

Як повідомляє сьогодні Радіо Ватикану, після проказування молитви "Ангел Господній", Вселенський Архиєрей Бенедикт XVI окремим словом привітав українських прочан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, аби помолитися за жертви Голодомору в Україні 1932-33 років.

"Цими днями припадає 75-та річниця Голодомору – «великого голоду», який у 1932-1933 роках викликав мільйони смертей в Україні та в інших регіонах Радянського Союзу під час комуністичного режиму. Щиро бажаючи, щоб ніякий політичний устрій в ім’я ідеології більше ніколи не зміг заперечити прав людської особи та її свободи й гідності, запевняю свою молитву за всі невинні жертви цієї жахливої трагедії, і молю Пресвяту Богородицю, щоб допомагала народам прямувати дорогами примирення й будувати теперішнє та майбутнє у взаємопошані та щирому шуканні миру. Слава Ісусу Христу!", - заявив понтифік.

Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, загалом на площі Святого Петра у Римі зібралися понад тисяча українців з Риму, Неаполя та інших міст Італії і України. Вони тримали в руках національні українські прапори з чорними стрічками та плакати: “Святий Отче, молися за мільйони жертв Голодомору-геноциду українського народу”, Голодомор 1932-33 років – геноцид українського народу. Україна пам’ятає, світ визнає”.

Як повідомляв УНІАН, цими вихідними в Україні відзначається 75-та річниця Голодомору.