Папа Римський вшанував пам’ять жертв Голодомору
Більше тисячі українців зібралися на Площі Святого Петра
|Українські прочани, що зібралися на площі Святого Петра у Римі, тримали в руках прапори та гасла. Рим, 23 листопада 2008 року.
Як повідомляє сьогодні Радіо Ватикану, після проказування молитви "Ангел Господній", Вселенський Архиєрей Бенедикт XVI окремим словом привітав українських прочан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, аби помолитися за жертви Голодомору в Україні 1932-33 років.
"Цими днями припадає 75-та річниця Голодомору – «великого голоду», який у 1932-1933 роках викликав мільйони смертей в Україні та в інших регіонах Радянського Союзу під час комуністичного режиму. Щиро бажаючи, щоб ніякий політичний устрій в ім’я ідеології більше ніколи не зміг заперечити прав людської особи та її свободи й гідності, запевняю свою молитву за всі невинні жертви цієї жахливої трагедії, і молю Пресвяту Богородицю, щоб допомагала народам прямувати дорогами примирення й будувати теперішнє та майбутнє у взаємопошані та щирому шуканні миру. Слава Ісусу Христу!", - заявив понтифік.
Як повідомив УНІАН голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ, загалом на площі Святого Петра у Римі зібралися понад тисяча українців з Риму, Неаполя та інших міст Італії і України. Вони тримали в руках національні українські прапори з чорними стрічками та плакати: “Святий Отче, молися за мільйони жертв Голодомору-геноциду українського народу”, Голодомор 1932-33 років – геноцид українського народу. Україна пам’ятає, світ визнає”.
Як повідомляв УНІАН, цими вихідними в Україні відзначається 75-та річниця Голодомору.