Райс каже, що плани НАТО на Україну та Грузію не змінилися
Але проблема за механізмом прийняття
Москва. 26 листопада. УНІАН. Державний секретар США Кондоліза РАЙС заявляє, що плани НАТО стосовно Грузії та України не змінились, але є ”британська ідея” про те, за допомогою якого саме механізму може вирішитись питання про членство цих країн в Альянсі.
Про це вона сказала на прес-конференції в держдепартаменті США, передає РІА «Новости».
”Є британська ідея, і я хочу підкреслити, що це на американська, а британська ідея про те, щоб ми подивились на інші шляхи виконання Бухарестської декларації”, - заявила К.РАЙС.
За її словами, для вирішення питання про членство Грузії та України в НАТО можуть бути використані інші механізми.
”Ми вважаємо, що комісія Грузія-НАТО і комісія НАТО-Україна можуть бути органами, за допомогою яких ми можемо активізувати наш діалог... і тому на даний момент часу немає необхідності проводити обговорення по ПДЧ (Плану дій щодо членства в НАТО)”, - сказала К.РАЙС.
”Це просто питання про те, як ми здійснюватимемо Бухарестське рішення. Це не зміна політики”, - підкреслила держсекретар США.
Як повідомляв УНІАН, на Бухарестському саміті НАТО була прийнята декларація, в якій сказано, що Україна та Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу. Водночас у документі не вказані будь-які терміни.
Напередодні посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР заявив, що Сполучені Штати вважають надання Україні Плану дій з набуття членства в НАТО неактуальним і шукають інші шляхи для надання можливості цим країнам вступи в Альянс.
У свою чергу, британська газета New York Times повідомила, що США розпочали дипломатичну кампанію в Європі, закликаючи країни-члени НАТО запропонувати Україні та Грузії членство в Альянсі без проходження тривалої процедури отримання ПДЧ й виконання багатьох вимог.
За даними видання, у вівторок заступник держсекретаря США Деніел ФРІД заявив у Вашингтоні, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО можуть обговорити питання вступу України та Грузії в Альянс через інші інструменти, а не шляхом отримання ПДЧ.
Франція, Німеччина, Норвегія, Іспанія, Італія та ще чотири країни висловились проти цієї ідеї на зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 25 листопада.
2-3 грудня у Брюсселі міністри закордонних справ країн-членів НАТО проведуть зустріч, на якій обговорять питання вступу України та Грузії в НАТО.