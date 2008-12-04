Путін задоволений співпрацею з ЄС в енергетиці

Москва. 4 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, лідер партії «Єдина Росія» задоволений співпрацею Росії та Європейського Союзу в енергетичній сфері.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр сказав у прямому ефірі програми «Зустрічі з Володимиром Путіним», трансльованої теле- і радіоканалами.

Зокрема, В.ПУТІН акцентував увагу на тому, що Москва не просто торгує з країнами Євросоюзу, «а відбувається реальна інтеграція». Як приклад він назвав енергетичну сферу, яка є ключовою у відносинах між країнами.

«Ми сьогодні допустили велику кількість європейських компаній у наш енергетичний сектор. Вони придбали найбільші пакети в наших електроенергетичних компаніях, влили мільярди доларів і євро. Ми вітаємо такі інвестиції. Ми також допустили їх до видобутку вуглеводнів – і нафти, і газу», - сказав він.

Європа, за словами В.ПУТІНА, у свою чергу пішла на те, щоб разом із Росією будувати нові маршрути доставки енергоресурсів до Європи, зокрема, будівництво «Північного потоку» й наміри по «Південному потоку».

«Вони пішли на те, що пустили нас в енергетичний транспорт у Європі, причому магістральний. І це дуже хороший приклад інтеграції в найважливішій економічній сфері – у сфері енергетики. Це означає, що така спільна робота підвищуватиме прозорість, надійність і стабільність і російської, і європейської економік», - сказав В.ПУТІН.

Відповідаючи на запитання, чи є сенс тісніше інтегруватися з Європою на фоні того, що під час кризи ЄС «тримає удар краще, ніж Росія», В.ПУТІН зазначив, що Росія проводить багатовекторну політику і працює і з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що розвиваються, і з Латинською Америкою, і з США.

При цьому, за його словами, Європа сьогодні є найбільшим торговим партнером Росії – близько 53% усього товарообороту доводиться саме на ЄС.

Коментуючи відносини Росії з Євросоюзом у політичній сфері, В.ПУТІН зазначив, що в них багато «наносного, привнесеного з минулого, багато фобій, особливо у нових європейців». «Але сподіваюся, що з часом прийде розуміння, що треба дивитися в майбутнє», - заявив він.