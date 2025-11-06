Військова інфраструктура ворога знаходилася на території колишнього міжнародного аеропорту.

Ввечері 5 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було завдане вогневе ураження по базі зберігання, комплектування та запуску дронів типу Shahed у тимчасово окупованому Донецьку.

Як повідомили Сили спеціальних операцій у Telegram, військова інфраструктура ворога знаходилася на території колишнього міжнародного аеропорту.

Зазначається, що понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці.

Відео дня

"Це була спільна операція: ССО, СБС та РВіА. Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних дій з метою зупинки військової агресії РФ", - йдеться також у повідомленні.

Знищення російських "Шахедів"

Як повідомляв УНІАН, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді зазначив, що після ретельної кількамісячної підготовки вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску ударних дронів-камікадзе типу "Шахед" у Донецьку.

"Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів; цієї ночі було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та РВіА Сил оборони України. Очі та Жало - хробачий жах", - наголосив Мадяр.

Президент України, в свою чергу, казав, що нині "Шахеди" стали небезпечнішими за балістичні ракети. Бо на їх збиття треба використати всі можливі засоби ураження.

