Рішення про участь Білорусі у Східному партнерстві приймуть до березня

Брюссель. 5 грудня. УНІАН. Участь Білорусі у новій ініціативі ЄС – “Східне партнерство” - буде визначена до березня.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

Співрозмовник агентства зазначив, що багато що залежатиме від демократичних змін в Білорусі.

«Поки що Президент Білорусі Олександр Лукашенко може їздити в країни-члени ЄС. Проте, це було політичне рішення», - сказав представник Єврокомісії.

Джерело зазначило, що вже в березні-квітні Рада міністрів закордонних справ ще раз оцінить своє рішення, прийняте в жовтні цього року, щодо тимчасового призупинення візових санкцій проти представників вищого керівництва країни.

«Тут може бути три варіанти рішення: або призупинення дії санкцій буде продовжено, або санкції будуть скасовані повністю, або санкції будуть відновлені», - сказав представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Єврокомісія представила свої пропозиції щодо Східного партнерства – польсько-швецької ініціативи, представленої у травні цього року і схваленої на засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) у червні.

1 вересня цього року Європейська Рада на фоні російсько-грузинської війни закликала прискорити роботу над імплементацією ініціативи. Очікується, що на грудневому засіданні Європейської Ради лідери голів держав та урядів країн-членів ЄС обміняються думками щодо представлених пропозицій, а остаточне рішення схвалять вже у березні наступного року.

Східне партнерство має охопити 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну, а також Білорусь за умови процесу демократизації країни.

Рада міністрів ЄС із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС 13 жовтня призупинила на півроку дію візових санкцій проти високопосадовців Білорусі.