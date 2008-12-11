В ІІІ-му кварталі очікується дефіцит зовнішньої торгівлі ЄС

Брюссель. 11 грудня. УНІАН. За попередніми оцінками, дефіцит поточного балансу всіх країн-членів ЄС (ЄС-27) в ІІІ-му кварталі 2008 року становив 26,0 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У третьому кварталі 2007 року дефіцит поточного балансу становив 9,7 млрд. євро, в другому кварталі 2008 року – 30,9 млрд. євро.

Водночас, за даними Євростату, в ІIІ-му кварталі 2008 року позитивне сальдо торгівлі послугами становило 21,2 млрд. євро, проти 23,5 млрд. євро в третьому кварталі 2007 року та 20,5 млрд. євро – в другому кварталі 2008 року.