ПАРЄ розгляне доповідь про злочини за часів Кучми

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. На першій сесії 2009 року, що відбудеться з 26 по 30 січня, Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) може розглянути проект доповіді щодо розслідування злочинів, скоєних в Україні за часів Кучми і в яких звинувачують високопосадовців.

Як передає власний кореспондент УНІАН, цей пункт міститься в проекті порядку денного сесії ПАРЄ, що міститься на офіційному веб-порталі Ради Європи.

Проект доповіді під назвою “Розслідування злочинів, нібито скоєних високопосадовцями протягом правління КУЧМИ в Україні – справа Гонгадзе, як знаковий приклад” підготовлений Сабіною ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР, членом Моніторингового комітету ПАРЄ.

В проекті резолюції, підготовленої разом з доповіддю, зазначається, що злочини проти журналістів та політичних активістів мають розслідуватися компетентними органами на пріоритетній основі. Стосовно справи Гонгадзе пропонується привітати рішення Європейського суду з прав людини від 8 листопада 2005 року та наголосити на важливості вчасності та всебічності виконання цього рішення суду, що має включати в себе завершення тих розслідувань, які не були доведені до завершення компетентними органами.

Проектом резолюції також пропонується привітати нещодавнє засудження трьох колишніх міліціонерів за вбивство Георгія Гонгадзе і, водночас, висловити жаль щодо звільнення з-під варти та подальше зникнення генерала Олексія ПУКАЧА, а також щодо смерті за невідомих обставин колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка.

У проекті висловлюється глибоке занепокоєння відсутністю прогресу у розслідуванні відносно замовників та організаторів вбивства Георгія Гонгадзе та підкреслюється, що справа Гонгадзе не може вважатися вирішеною до того, поки не буде встановлено замовників та організаторів вбивства.

Крім того, у проекті резолюції міститься вимога без подальшого затягування перевірити автентичність записів, що відомі, як “плівки Мельниченка”. При цьому проектом пропонується привітати готовність Генеральної прокуратури України запросити іноземних експертів для участі в перевірці плівок та обладнання, на якому вони були зроблені і водночас, висловити жаль з приводу того, що офіційній запит на співпрацю готувався Україною так довго. Незалежно від результатів розслідування, зазначається в проекті резолюції, ці записи можуть надати цінні дані для свідчень чи додаткових розслідувань.

В проекті резолюції також пропонується закликати Україну провести додаткові слідчі дії, в тому числі, щодо обставин, за яких влітку 2003 року загинув в австрійській клініці колишній керівник Державного управління справами України Юрій Дагаєв та потрапив до стану коми колишній керівник Апарату МВС України Едуард ФЕРЕ.

У проекті резолюції також вітається засудження колишнього співробітника органів внутрішніх справ, якій визнав свою провину у залякуванні та побитті в червні 2000 року помічника народного депутата України Сергія ГОЛОВАТОГО Олександра ПОДОЛЬСЬКОГО, однак при цьому, у проекті резолюції планується також висловити переконання в необхідності також знайти замовників та організаторів цих дій. У проекті також зазначається, що інші злочини, такі як злочини, скоєні проти колишнього депутата Верховної Ради України Олександра ЄЛЬЯШКЕВИЧА, журналіста Ігоря Александрова та смерть за нез’ясованих обставин в ув’язненні нібито керівника групи “перевертнів” в МВС Ігоря Гончарові ілюструють суттєві розлади в діяльності силових структур під час Президентства Леоніда КУЧМИ та після цього.

У проекті резолюції також пропонується закликати Генеральну прокуратуру Україну здійснити всі необхідні заходи для встановлення замовників та організаторів вбивства Георгія Гонгадзе, в тому числі, провести експертизу “плівок Мельниченка”, відкрити розслідування щодо відповідальності за нездійснення захисту журналіста та розслідувати обставини його зникнення, розслідувати обставини, за яких був звільнений з-під варти в 2003 році генерал О.ПУКАЧ, ще раз розслідувати обставини загибелі Ю.Кравченка.

Крім того, у проекті резолюції міститься заклик до політичних лідерів України утриматися від втручання у слідство щодо замовників та організаторів вбивства Г.Гонгадзе та інших резонансних злочинів в епоху Л.КУЧМИ.

Крім того, Асамблеї пропонується продовжити відстежувати хід розслідувань в рамках моніторингу України.