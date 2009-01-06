”Нафтогаз” та ”Газпром” продовжать переговори 8 січня

Київ. 6 січня. УНІАН. У четвер, 8 січня, делегація НАК «Нафтогаз України» на чолі з головою правління компанії Олегом ДУБИНОЮ відвідає Москву для продовження переговорів з ВАТ «Газпром» з питань поставок і транзиту газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління НАК ”Нафтогаз України” О.ДУБИНА сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я говорив з МІЛЛЕРОМ (голова правління ”Газпрому” Олексій МІЛЛЕР – УНІАН) – 8 числа вилітаю до Москви і продовжу там переговори”, – сказав він.

Також О.ДУБИНА зазначив, що з чотирьох існуючих пунктів входу російського транзитного газу на територію України (ГВС Суджа, ГВС Валуйки, ГВС Писарівка і ГВС Сохранівка) зараз надходить тільки через одну – ГВС Суджа. При цьому він додав, що обсяг газу, що сьогодні надійшов, становить 73,6 млн. куб. м, які розподілені по всіх напрямах. При цьому «Нафтогаз» використовує свій ресурс газу в обсязі 14,6 млн. куб. м на добу.

За словами О.ДУБИНИ, на сьогодні в підземних сховищах газу (ПСГ) знаходиться 16,5 млрд. куб. м газу. Україна зараз споживає близько 260 млн. куб. м на добу, з яких 200 млн. куб. м бере з ПСГ, а 60 млн. куб. м – газ власного видобутку.

Нагадаємо, конфлікт між Москвою і Києвом розгорівся через спір про ціни на газ і тарифи на транзит російського ”блакитного палива” до європейських країн через українську територію. У результаті, з 1 січня поставки газу в Україну були повністю припинені.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу – до 221,8 млн. куб. на добу.

Наслідки даного рішення відчули на собі країни Східної Європи: зменшення обсягів імпорту російського газу відбулося в розпал зими.

Європейський союз, який одержує близько 20% ”блакитного палива” газопроводом, що проходить територією України, вимагає збереження обсягу поставок транзитного газу.

НАК «Нафтогаз України» вважає, що у разі недоотримання необхідних обсягів російського природного газу всі претензії повинні бути направлені до ВАТ «Газпром».