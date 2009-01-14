ЄС каже, що довіра до Росії та України може бути остаточно підірвана

Брюссель. 14 січня. УНІАН. ЄС заявляє, що довіра до Росії і України, як постачальникам газу може бути безповоротно підірвана.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у листі комісара ЄС з питань енергетики Андріса ПІБАЛГСА і міністра промисловості і торгівлі Чехії Мартіна РІМАНА міністрам енергетики України і Росії Юрію ПРОДАНУ і Сергію ШМАТКУ, озвученому сьогодні прес-секретарем комісара Ферраном ТАРРАДЕЛЛАСОМ ЕСПУНІ на брифінгу.

«Всі сторони призначили компетентні органи, спостерігачі присутні на місцях. Таким чином, газ повинен постачатися без затримок в повному обсягу», - наголошується в листі.

«Якщо цього не станеться, то довіра до України і Росії, як надійних партнерів буде безповоротно підірвана», - написали представники ЄС.