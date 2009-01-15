Росія знову пропонує Києву переговори про газ
За ринковими цінами, каже її Президент
Москва. 15 січня. УНІАН. Росія готова відновити переговори про поставки газу для України за ринковими цінами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав у телефонній розмові з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.
“Російська сторона в черговий раз повідомила про свою постійну готовність відновити переговори про поставки газу для внутрішньоукраїнських потреб за європейськими ринковими цінами”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Президента України, В.ЮЩЕНКО у телефонній розмові з Президентом РФ укотре закликав свого російського колегу забезпечити поставки російського природного газу європейським споживачам, для чого необхідно закачати в українську газотранспортну систему 330 мільйонів кубометрів газу.
“У свою чергу, Україна гарантує транзит усіх законтрактованих російською стороною і європейськими споживачами обсягів газу своєю територією”, – наголосив В.ЮЩЕНКО.