Росія знову пропонує Києву переговори про газ

Москва. 15 січня. УНІАН. Росія готова відновити переговори про поставки газу для України за ринковими цінами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав у телефонній розмові з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

“Російська сторона в черговий раз повідомила про свою постійну готовність відновити переговори про поставки газу для внутрішньоукраїнських потреб за європейськими ринковими цінами”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу Президента України, В.ЮЩЕНКО у телефонній розмові з Президентом РФ укотре закликав свого російського колегу забезпечити поставки російського природного газу європейським споживачам, для чого необхідно закачати в українську газотранспортну систему 330 мільйонів кубометрів газу.

“У свою чергу, Україна гарантує транзит усіх законтрактованих російською стороною і європейськими споживачами обсягів газу своєю територією”, – наголосив В.ЮЩЕНКО.