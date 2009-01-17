Медведєв каже про неефективність Енергетичної хартії

Москва. 17 січня. УНІАН. Енергетична хартія виявилася неефективною в нинішньому газовому конфлікті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ перед початком «газового» саміту в Москві.

«На прикладі нинішньої кризи ми переконалися, що нинішні міжнародні регулятори такого роду ситуацій є неефективними, зокрема й міжнародне право в цій частині, і Енергетична хартія», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент РФ зазначив, що, незважаючи на те, що низка країн ратифікували цей документ, а низка країн – не ратифікували, він такі питання не вирішує.

Д.МЕДВЕДЄВ запропонував учасникам саміту подумати про розробку нових міжнародних угод для вирішення таких питань.

***Енергетична хартія, яку також іноді називають Європейською Енергетичною хартією, - угода, що стосується міжурядової співпраці в енергетичному секторі, охоплює весь енергетичний виробничо-збутовий ланцюжок (від розвідки до кінцевого використання) і всі енергетичні продукти та пов`язане з енергетикою устаткування.

Основна мета Договору до Енергетичної Хартії - зміцнення правових норм у питаннях енергетики шляхом створення єдиного поля правил, мають дотримуватися всі уряди, що беруть участь, таким чином зводячи до мінімуму ризики, пов`язані з інвестиціями і торгівлею в галузі енергетики.