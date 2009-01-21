Комітет Європарламенту підтримав Статут Європейського приватного підприємства

Брюссель. 21 січня. УНІАН. Правовий комітет Європарламенту підтримав проект законодавства про спрощення процедури створення бізнесу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у підтриманому на засіданні Комітету 20 січня проекті доповіді Клауса ЛЄНЕ (група народних партій, Німеччина) про пропозиції Єврокомісії щодо Статуту європейської приватної компанії.

Статут європейської приватної компанії становить собою уніфіковане зведення правил щодо створення підприємств малого та середнього бізнесу у будь-якій країні ЄС. Метою Статуту є зменшення вартості створення підприємств та полегшення процедури їх створення та діяльності.

Пропозиції Єврокомісії, зокрема, передбачали, що Статут європейської приватної компанії має застосовуватися до всіх компаній, зареєстрованих приватними особами чи до товариств з обмеженою відповідальністю, які не продають свої акції на біржах. При цьому, передбачалося, що така компанія може мати свої офіси в будь-якій країні-члені і переміщувати їх до інших країн-членів без переміщення центрального офісу, якій підпадає під національне регулювання.

Депутати, в цілому погодилися з цими пропозиціями, однак внесли ряд змін до них. Так, Комітет, зокрема, висловився за обов’язкову наявність транскордонного компоненту в діяльності компанії, що підпадатиме під дію Статуту. Це означає, що компанія має бути заснована громадянами різних країн-членів ЄС, мати бізнес, спрямований на кілька країн-членів, або дочірні компанії в інших країнах-членах ЄС. При цьому, депутати зазначили, що транскордонний компонент не має бути перепоною для створення нових компаній, оскільки країни-члени повинні будуть перевіряти його наявність лише через 2 роки після створення.

Депутати також висловилися за кращий захист участі працівників в управлінні компанією. Так, відповідно до пропозицій Єврокомісії, у випадку переїзду компанії з однієї до іншої країни-члена ЄС, мають застосовуватися правила участі працівників у прийнятті рішень нової країни-члена. У випадку, якщо понад третина робітників такої компанії залишається вихідцями з країни-походження компанії, а правила нової країни-члена не дають такі самі права, як правила країни-походження, то менеджмент має проводити переговори з робітниками, а у випадку провалу переговорів – застосовувати правила країни-походження. Депутати висловилися за те, щоб у випадку, якщо компанія налічує понад 500 осіб, то до неї застосовувались правила європейського законодавства щодо участі працівників в управління підприємством.

Депутати також внесли зміни до пропозицій Єврокомісії щодо мінімального розміру капіталу для компаній, що підпадають під Статут європейської приватної компанії, в символічному розмірі в 1 євро. На думку членів Правового комітету, хоча стартовий капітал і не має бути перешкодою для створення компанії, водночас, нова компанія має підписати сертифікат платоспроможності, щоб продемонструвати свою здатність заплатити борги. У випадку відсутності такого сертифікату, мінімальний розмір стартового капіталу має становити 8 тис. євро.

Проект доповіді буде розглянутий у сесійній залі Європарламенту у лютому.