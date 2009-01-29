Україна - у четвірці лідерів за позовами до Євросуду

Страсбург. 29 січня. УНІАН. Росія, Туреччина, Румунія і Україна – лідери по кількості справ, що знаходяться на розгляді Європейського суду з прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це свідчать результати поширеного сьогодні в Страсбурзі річного звіту суду за 2008 рік.

За даними суду, в 2008 році на розгляді знаходилися 27250 позовів від Росії (28% від всієї кількості справ), 11100 позовів від Туреччини (11,4%), 8900 позовів від Румунії (9,1%), 8250 позовів від України (8,5%).

На п`ятому місці за кількістю позовів, що знаходяться на розгляді суду, знаходиться Італія з 4200 позовів (4,3%), за якою слідують Польща (3500 позовів, або 3,6%), Словенія (3200 позовів, або 3,3%), Німеччина (2500 позовів, або 2,6%), Молдова (2450 позовів, або 2,5%), Франція (2400 позовів, або 2,5%), Болгарія (2250 позовів, або 2,3%), Чехія (2100 позовів, або 2,2%).