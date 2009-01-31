У Страсбурзі розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують обговорити питання в’язниці Гуантанамо та нелегального транспортування та утримання ув’язнених ЦРУ, питання захисту національних, етнічних та міграційних меншин в ЄС, питання виборчих прав для негромадян Латвії на місцевих виборах.

Дата проведення: 3 лютого 2009 року Час початку: 15-00