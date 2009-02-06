ЄС занепокоєний вбивствами журналістів і правозахисників в РФ

Москва. 6 лютого. УНІАН. Європа занепокоєна недавніми вбивствами журналістів і правозахисників у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

”У громадській думці європейських країн є певне занепокоєння у зв`язку з недавніми подіями в Росії, такими, як убивства кількох журналістів і правозахисників”, - заявив Ж.БАРРОЗУ.

У свою чергу, прем`єр-міністр Росії В.ПУТІН заявив, що питання дотримання прав людини гостро стоїть не лише в Росії, але й у Європі, тому потрібно «обговорювати ці питання в комплексі».

У той же час, як повідомляє російське радіо «Эхо Москвы», московська влада заборонила провести 15 лютого ходу на згадку про вбитих адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. Але, незважаючи на заборону влади, московські правозахисники мають намір провести акцію.

За словами голови Московської Гельсінської групи Людмили АЛЕКСЄЄВОЇ, хода 15 лютого носитиме мирний характер, і якщо стосовно її учасників застосують силу, то це буде грубим порушенням закону.