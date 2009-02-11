У Брюсселі відбудеться прес-конференція комісара ЄС з економічних та монетарних справ Йоакіна Алмун’ї

01:28, 11 лютого 2009
Новини ЄС
0 0

В ході прес-конференції комісар представить виконання програм стабільності та  конвергенції при затвердженні бюджетів країн-членів ЄС з точки зору їх відповідності Пакту стабільності та зростання. Програми стабільності мають країни-члени зони євро, інші країни-члени ЄС – програми конвергенції. Одним з головних показників бюджету, якій мають виконувати країни-члени ЄС в рамках Пакту стабільності та зростання – забезпечення дефіциту бюджету на рівні не більшому, ніж 3% ВВП.

Дата проведення: 18 лютого 2009 року

Час початку: 11-15

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter