У січні продажі нових авто в ЄС скоротилися на 27%

Брюссель. 13 лютого. УНІАН. Продажі нових автомобілів в Європі у січні скоротилися на 27% порівняно з січнем 2008 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, такі дані оприлюднила Європейська асоціація виробників автомобілів.

Загалом, падіння в реєстрації нових автомобілів триває 9-ий місяць поспіль. В абсолютних цифрах реєстрація нових автомобілів в 25 країнах-члена ЄС (за виключенням Мальти та Кіпру) та в чотирьох країнах організації вільної торгівлі (Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії) становила у січні 958,5 тис., що є найнижчим показником за останні 20 років.

В Західній Європі у січні 2009 року було зареєстровано 891 505 нових автомобілів, або на 26,5% менше, ніж у січні 2008 року. Найбільше зниження було зафіксовано в Ісландії (-88,1%) та Ірландії (-66,5%). Лише у Франції зниження реєстрації було незначним (-7,9%), в усіх інших країнах воно становить двозначні цифри.

В нових країнах-членах ЄС реєстрація нових автомобілів у січні скоротилася на 34,0%. Найменше постраждав польський ринок, де скорочення становило лише –5,3%, най більше – Румунія (-53,2%) та Угорщина (-52,3%).