В ЄС готують ”драконівські” штрафи за нелегальну деревину

Брюссель. 18 лютого. УНІАН. Комітет з питань захисту навколишнього природного середовища Європарламенту підтримав запровадження жорстких правил для протидії імпорту нелегально вирубаної деревини.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому 17 лютого на засіданні Комітету проекті доповіді Каролін ЛУКАС (група “зелених”, Великобританія).

У документі зазначається, що на сьогодні від 20% до 40% світового виробництва деревини виробляється з нелегально вирубаних лісів, що у свою чергу приводить до зменшення лісів на землі.

Депутати висловили переконання у тому, що всі оператори в ланцюгу виробництва продукції з деревини мають розділяти відповідальність для зменшення ризику потрапляння на ринок ЄС нелегально вирубаної деревини та продукції з неї. Саме тому, на думку Комітету, вимоги мають висуватися не лише до імпортерів, як це пропонувала Єврокомісія, а до всіх учасників ринку деревини ЄС.

Фінансові штрафи, які мають бути встановлені країнами-членами ЄС, мають відображати рівень шкоди навколишньому середовищу та економіці, спричиненої нелегальною вирубкою лісів. При цьому, на думку депутатів, такі штрафи мають бути щонайменше в 5 разів більшими, ніж вартість продуктів з деревини, отриманої незаконним шляхом.

Депутати також висловилися за те, щоб всі оператори ринку повідомляли інформацію щодо походження лісу чи продукції з деревини, зокрема, країну та ліс, в якому деревина була вирубана.

Депутати також зазначили, що для певних країн походження лісу чи певних операторів мають бути встановлені додаткові вимоги щодо перевірки легальності вирубки. Ліс може бути класифікований лісом “підвищеного ризику”, якщо він походить з країни, про яку є надійна інформація щодо серйозних проблем в управлінні лісовим господарством, а бо з країни з високим рівнем корупції.

Передбачається, що проект доповіді буде винесений на голосування до сесійної зали Європарламенту у квітні цього року.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Єврокомісія запропонувала боротися з імпортом нелегально вирубаних лісів. Відповідно з проектом регуляторного акту, запропонованого Комісією, передбачається вимагати від всіх імпортерів та трейдерів деревини сертифікат про її походження та підтвердження того, що вирубка проводилася відповідно до законодавства країни, з якої здійснюється імпорт.

Крім того, регулювання передбачає накладення штрафів на трейдерів та імпортерів, які не зможуть надати відповідні документи, чи у випадку доведення, що ввезена ними деревина була незаконно вирубана. Водночас, проект документу не встановлює якісь конкретні розміри штрафів.