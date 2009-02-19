Ціна транзиту газу має встановлюватися відповідно витрат

Брюссель. 19 лютого. УНІАН. В Єврокомісії зазначають, що ціна тарифу на транспортування газу має встановлюватися, виходячи з рівня витрат.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії, коментуючи заяви представників України щодо того, що ціна на транзит російського газу Україною відповідає середнім європейським цінам.

“Потрібно чітко розуміти, що входить до “кошика”, за яким формується ціна транзиту. Ми вважаємо, що до кошика повинні входити реальні витрати, а не просто середні ціни на транзит в Європі”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник Єврокомісії зазначив, що на прохання української сторони надавав відповідну інформацію щодо того, яким чином, на переконання Комісії, мають формуватися ціни на транзит газу.