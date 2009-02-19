Генсек НАТО каже про необхідність подальшого розширення

Краків. 19 лютого. УНІАН. Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив у четвер у Кракові (Польща), де проходить неформальний саміт міністрів оборони країн членів Альянсу, про необхідність подальшого розширення блоку.

«Цілком зрозуміло, що розширення (Альянсу) буде продовжуватись», - сказав він на Форумі з Євроатлантичної безпеки, який є одним із офіційних заходів, що проходять паралельно із зустріччю міністрів.

Водночас він запевнив, що НАТО не буде ігнорувати позицію РФ, яка, як відомо, гостро протестує проти подальшого розширення Альянсу (особливо проти вступу України та Грузії), висловивши надію на знаходження компромісу в рамках взаємного діалогу.

Я.СХЕФФЕР відзначив, що розширення НАТО, яке нині об’єднує 26 держав, сприяло безпеці як на європейському, так і на американському континенті.

Глава НАТО у своєму виступі сконцентрувався на ідеях з нової стратегічної концепції функціонування НАТО, яка, серед іншого, на його переконання, повинна враховувати питання енергетичної безпеки країн.

«Збій в поставках енергоносіїв може знищити соціальну та економічну структуру, що можна порівняти з наслідками війни, проведеної без жодного пострілу», - сказав він, чим нагадав історію із припиненням поставок газу до країн Євросоюзу через газовий конфлікт України та Росії на початку 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, на останньому самміті НАТО в квітні 2008 року Україна та Грузія отримали запевнення, що приєднаються до Альянсу, але не отримали плану по членству в НАТО, якого домагались і який вважається необхідним етапом для інтеграції.

Україна та Грузія очікували надання їм плану щодо членства на зустрічі міністрів НАТО в грудні минулого року, але на ній замість плану отримали галузеві плани реформ, реалізація яких має наблизити країни до вступу в Альянс.

Довідка УНІАН. Північно-атлатничний Альянс (НАТО) заснували 4 квітня 1949 року Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Франція та Великобританія спільно зі США для противаги можливій мілітарній загрозі з боку Радянського союзу.

З того часу НАТО розширювався 7 разів, в тому числі двічі після розпаду СРСР.

Першими серед колишніх радянських держав-сателітів до НАТО вступили Польща, Чехія та Угорщина в 1999 році.

В 2004 до НАТО вступили ще Латвія, Литва, Естонія, Словенія, Словаччина, Болгарія та Румунія.

В 2009 році до НАТО, яке нині об’єднує 26 країн, приєднаються Албанія та Хорватія.

Серед претендентів на вступ, крім України та Грузії, також Македонія, Кіпр, Чорногорія, Боснія та Герцеговина.