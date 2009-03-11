Тимошенко поїде по кредити до Бельгії та Японії

Київ. 11 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО планує 19 березня відвідати Брюссель (Бельгія), а 25-26 березня - Токіо (Японія) для обговорення можливостей зовнішнього фінансування дефіциту бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Прем`єр-міністр України найближчим часом планує здійснити ряд візитів, зокрема, 19 березня – до Брюсселя і 25-26 березня – в Токіо для того, аби з-поміж інших питань обговорити й питання двостороннього і багатостороннього фінансування», - сказав Г.НЕМИРЯ.