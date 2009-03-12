Amnesty International вимагає забезпечити права мігрантів в Італії

Брюссель. 12 березня. УНІАН. Amnesty International закликає Єврокомісію тиснути на Італію для припинення порушення прав мігрантів на Лампедузі.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у листі Amnesty International, направленому до Єврокомісії напередодні запланованого на 13 березня візиту віце-президента Єврокомісії, відповідального за питання юстиції, свободи та безпеки, Жака БАРРО до цього італійського острову в Середземному морі.

Правозахисна організація, зокрема, висловила стурбованість рішенням міністерства внутрішніх справ Італії утримувати мігрантів та шукачів притулку на острові до завершення розгляду їхніх справ без перевезення їх на материк, вважаючи, що це може суттєво порушити права мігрантів.

Amnesty International зазначає, що нещодавно мала можливість відвідати центр утримання мігрантів на Лампедузі. В результаті цього візиту представники організації висловили стурбованість недостатністю доступу мігрантів до чесної процедури надання притулку, незаконністю утримування мігрантів, нелюдськими умовами утримання. Так, за останні два місяці в центрі сталося дві пожежі, а сам центр постійно переповнений мігрантами.

У зв’язку з цим Amnesty International закликала Ж.БАРРО сприяти відновленню в Італії системи перевезення мігрантів з острова на материк та забезпечення чесної процедури надання притулку, забезпечення прав та свобод мігрантів.