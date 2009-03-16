Білорусь каже про прагматичний діалог з ЄС

Київ. 16 березня. УНІАН. Рішення Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу про призупинення санкцій стосовно ряду посадовців Білорусі дозволить зберегти прагматичний взаємний діалог.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, таким чином прес-секретар МЗС Білорусі Андрій ПОПОВ прокоментував сьогоднішнє рішення Ради ЄС.

“На нашу думку, це рішення дозволяє зберігати прагматичний діалог між Республікою Білорусь і Європейським Союзом. Нагадаю, що цей діалог носить взаємовигідний характер. Одночасно ми твердо переконані у тому, що вже давно настав час для повного зняття будь-яких обмежень, які перешкоджають розвитку нормальних відносин між Білоруссю і ЄС”, – сказав А.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, Європейський Союз на 9 місяців продовжив мораторій на невидачу віз ряду посадовців Білорусі. Відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС.

Міністри, зокрема, погодилися продовжити дію санкцій у вигляді заборони на видачу віз до Євросоюзу ряду посадовців Білорусі, включаючи Президента Олександра ЛУКАШЕНКА, але водночас призупинили дію санкцій на 9 місяців.

У висновках Ради міністрів відзначаються певні позитивні кроки, здійснені урядом Білорусі на шляху до демократизації країни, однак висловлюється стурбованість ситуацією із захистом прав людини в Білорусі та останніми випадками порушень прав людини в країні.

У висновках також зазначається, що рішення відносно санкцій може бути переглянуте у будь-який момент.

Довідка УНІАН. 13 жовтня 2008 року Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу на півроку призупинила заборону на видачу віз деяким білоруським посадовцям.

У своїх висновках Рада зазначила, що в цілому обмежувальні заходи щодо Білорусі будуть продовжені ще на рік.

Що ж до тимчасового зняття санкцій з частини білоруських посадовців, то це рішення мало бути переглянуто після завершення піврічного терміну з урахуванням прогресу білоруської влади, зокрема, у реформуванні виборчого законодавства, а також в інших сферах демократизації суспільства.