У Брюсселі розпочнеться Міжнародна інвестиційна конференція для модернізації української газотранспортної системи

В конференції візьмуть участь Президент України Віктор Ющенко та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, комісари ЄС з питань зовнішньої політики та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер та з питань енергетики Андріс Пібалгс, а також міжнародні фінансові інституції. В ході конференції планується зібрати 2,5 млрд. євро інвестицій на модернізацію української газотранспортної системи.

Дата проведення: 23 березня 2009 року Час початку: 09-30.