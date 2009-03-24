ЄС продовжить лібералізацію ринку газу та електрики

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту та чеське президентство в ЄС досягли компромісу щодо подальшої лібералізації ринків газу та електроенергії

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було досягнуто в ході консультацій сторін.

Згідно з досягнутим компромісом, передбачається, що країни-члени ЄС матимуть можливість вибирати, яку схему відділення постачальників енергоресурсів від мереж постачання обрати з трьох можливих варіантів: повне відділення, створення незалежного оператора мереж чи створення незалежного оператора транзиту.

Повне відділення передбачає, що інтегровані електроенергетичні та газові компанії повинні будуть продати свої активи в мережах постачання електроенергії та газу. При цьому, виробники та постачальники газу та електроенергії не матимуть права володіти більшістю акцій мереж постачання.

Створення незалежного оператора мереж передбачатиме можливість збереження у власності виробників та постачальників мереж з постачання енергоресурсів, однак зі створенням окремого органу з управління мережами – незалежного оператора мереж.

Модель незалежного оператора транзиту передбачатиме також можливість збереження інтегрованих енергокомпаній, які повинні будуть дотримуватися ряду правил, зокрема, створювати наглядову раду, що має складатися з представників газової компанії, інших акціонерів, представників операторів передавальних систем. При цьому, рада буде відповідальною за рішення, які можуть мати значний вплив на вартість акцій власників компанії. Крім того, цей варіант передбачає створення програми відповідності, яка встановлюватиме заходи з попередження дискримінаційної поведінки, а також запровадження посади агента з відповідності, якій відповідатиме за моніторинг імплементації програми відповідності.

Крім того, в ході переговорів було досягнуто згоди щодо надання права споживачам змінювати безкоштовно впродовж не більше ніж 3 тижнів постачальників газу та електроенергії, отримувати фінальний рахунок закриття в період не більше 6 тижнів, отримувати всі відповідні дані щодо споживання газу та електроенергії, отримання компенсацій за неякісні послуги.

Крім того, пакет законодавства, що складатиметься з двох директив та трьох регуляторних актів передбачатиме створення Європейського агентства співробітництва енергетичних регуляторів, розробку Єврокомісією обов’язкового кодексу поведінки, зокрема, на випадок надзвичайних ситуацій, створення Європейських мереж операторів передачі електроенергії та газу, які мають імплементувати мережеві кодекси поведінки, заходи з посилення ролі національних регуляторів енергоринків.

Передбачається, що Комітет має схвалити пакет законодавства з лібералізації енергетичних ринків 31 березня, а Комітет постійних представників країн-членів при ЄС – 27 березня. Голосування у сесійній залі Європарламенту має відбутися наприкінці квітня, або на початку травня.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня 2007 року Єврокомісія ухвалила проект нової Директиви з організації внутрішнього ринку енергетики, якою, зокрема, передбачає лібералізацію ринку та відділення постачальників енергоресурсів від транспортних мереж. Крім того, Єврокомісія запропонувала забезпечити рівні умови для доступу на ринок як для компаній ЄС, так і для компаній з-за кордону.

Єврокомісія також запропонувала посилити роль національних регуляторів та створити європейське Агентство координації енергетичних регуляторів і висунути нові вимоги до компаній щодо забезпечення прозорості енергетичних ринків.

У липні 2008 року Європарламент вже висловив свою згоду з пропозиціями Єврокомісії, однак внесені депутатами зміни не були підтримані країнами-членами ЄС, після чого розпочався процес консультацій між депутатами та президентством ЄС для узгодження позицій.

Один з найбільших постачальників газу на ринок ЄС - російський “Газпром” – неодноразово заявляв про можливі негативні наслідки для ЄС від ухвалення такої пропозиції, і в першу чергу – можливе зростання цін на газ.